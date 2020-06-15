玉晶光下半年客戶訂單需求健康 廈門廠新產能全力滿足需求

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長陳天慶會後指出，手機搭載多鏡頭趨勢確立，下半年是產業旺季，來自客戶端的訂單仍健康，而玉晶光廈門廠區擴廠順利，新產能將依客戶需求開出；但是新冠肺炎疫情及美中貿易摩擦，仍是目前大環境重大變數。

玉晶光今年 5 月營收再度攀上 10 億元大關，達 10.26 億元，月增 9.07%，年增 46.99%，前 5 月營收 46.59 億元，年增 98.39%。主要是玉晶光大陸廈門廠復工順利挹注，可應客戶需求出貨，第 2 季也因蘋果平價版新機上市，對淡季產生挹注效果，玉晶光也積極投入擴廠，新產能將依客戶需求開出，今年產能陸續開出。

陳天慶表示，下半年是產業旺季，目前來自客戶端的訂單仍健康，玉晶光光將滿足客戶需求。

玉晶光今年第一季稅後純益為 5.11 億元，季減 48.76%，年增 99.94 倍，創歷年同期獲利新高，每股純益為 4.59 元。而股王大立光 (3008-TW) 今年首季稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，與玉晶光同寫最旺淡季紀錄。

玉晶光今天股東會也通過去年股利配發 9 元現金，創 2006 年來新高。