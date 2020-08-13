網家Q2獲利年增逾120% EPS 0.45元 創3年來同期新高

電商集團網路家庭 (8044-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，在宅經濟發酵的帶動下，稅後純益 5270 萬元，年增 124.4%，每股純益 0.45 元，創 3 年來同期新高，上半年稅後純益 1.56 億元，年增 114.47%，每股純益 1.33 元。

網家第二季合併營收 102.94 億元，年增 16.61%，創同期新高，也是連續 3 季超過百億元，營業毛利 11.96 億元，年增 10.85%，毛利率 11.62%，年減 0.6 個百分點，營業利益 6230 萬元，營業利益率 0.61%，年增 0.07 個百分點。

網家上半年合併營收為 209.73 億元，年增 16.33%，稅後純益 1.56 億元，年增 114.47%，每股純益 1.33 元。

網家說明，受益消費通路轉移，上半年首購加入新客成長快速，會員數年增 80%，已突破 1200 萬名，而在持續加重行動端布局下，行動端占全站流量逾 60%，帶動上半年行動端業績和訂單年增近 30%，其中 25-44 歲年輕族群占多數。

另一方面，受邊境出入管制影響，帶動露天拍賣眾多跨境商品銷售，目前已開放露天會員可直接使用台灣金流方式，購買 12 個國家商品，以美國和日本的跨境商品最受歡迎。

商店街市集獲選為經濟部零售業上架電商服務推動計畫的服務提供業者，推動實體名店發展網購業務，帶動業績成長，目前網路開店數已達 122741 家。

此外，網家強打的 Pi 拍錢包點數經濟策略有成，會員數已邁向 100 萬，合作通路更擴增至超過 18 萬個店點，正持續結盟跨通路與異業品牌，刺激消費動能。