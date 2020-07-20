網家、創業家搭消費熱潮拚振興促銷 Q3不淡

政府振興三倍券已上路，儘管電商平台被排除在使用範圍，網購業者看準內需消費熱潮正快速升溫，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和創業家 (8477-TW) 均自行推出優惠活動搶客，第三季儘管是傳統電商淡季，不過在促銷活動下，本季業績不淡，可望寫同期最好紀錄。

網家表示，活動帶動 P 幣兌換率成長超過 30%，創業家則推升生活市集 APP 下載數月增逾 50%。

網家表示，旗下 PChome 24h 購物已開始進行「振心經濟輕鬆放大 300 倍」活動至 8 月 31 日，7 月 15 日至 16 日短短兩日吸引逾萬人參與，其中以「300 倍回饋超級轉盤」活動最受青睞，參與率超過 40%，而「點數換 P 幣抽 6000」則帶動兌換率成長超過 30%。

PChome 24h 購物說明，振興商機夯，多數業者自行祭出加碼優惠吸引消費者，有效促使不少消費者趁勢購買生活家電、各式日用品和食品，首兩日專區前五名熱銷品項有拌麵、保健品、自行車導航、保養品、和氣泡水機等，涵蓋品類範圍廣。

創業家則指出，今日起全面向生活市集 APP 會員無條件發送第二波 4000 元生活市集振興優惠券，第一波活動開跑已滿月，觀察站內數據，消費者以首波「生活市集振興優惠券」消費的的人均客單價較站內平均客單價成長逾 10%，有效拉抬新客成長，近一個月 APP 下載數較上月同期成長超過 50%。

生活市集也表示，隨著消費市場回溫，單價相對高的 3C 家電買氣最旺，而剛性需求的民生用品同樣是集中消費的主要品類。