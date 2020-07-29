富邦媒Q2獲利連二季創高 上半年每股賺6.51元

國內 B2C 電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布第二季財報，單季稅後純益 4.7 億元，季增 6.3%，年增幅則高達 50.87%，每股純益 3.36 元，連二季創新高，上半年稅後純益 9.12 億元，年增 29%，每股純益 6.51 元。

富邦媒旗下通路包括有 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄，在新冠肺炎疫情帶動宅經濟效應發威下，第二季合併營收衝上 158.34 億元，年增 34.01%，創單季次高；營業毛利 14.44 億元，年增近 26%，毛利率 9.12%，較去年同期下滑 0.58 個百分點，營業利益 4.61 億元，年增 31.23%，營業利益率 2.91%，年減 0.06 個百分點。

富邦媒表示，受惠「宅經濟發酵」引領消費習慣的轉移，帶動居家烹調、居家健身、居家生活娛樂等買氣爆棚，而「節慶商機」如母親節、端午節，也為第二季注入強勁的成長動能，上半年營運維持穩健的步伐。

富邦媒強調，為加強拓展一站式購足的消費服務，第二季健康休閒、3C 家電、居家生活、美妝保健、流行精品等五大品類皆有雙位數成長，截至第二季底已累績超過 1.7 萬個合作品牌數，年增 51%。

展望下半年，第三季處於電商傳統淡季，且報復性消費潮湧入實體零售，不過，法人看好電商的滲透率正持續提升，有助富邦媒維持一定銷售熱度，而第四季電商傳統旺季將報到，屆時再推升新一波業績動能值得期待。