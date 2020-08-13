鎧勝-KY Q2轉盈 每股賺1.87元創11季新高

機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，稅後純益 7.83 億元，較上季轉盈，年增 390 倍，每股稅後純益 1.87 元，上半年稅後虧損 5.22 億元，較去年虧損收斂，每股稅後純虧損 1.24 元；受惠居家辦公趨勢確立，鎧勝筆電、平板機殼出貨暢旺，第二季營收創同期新高，帶動整體營運轉盈，每股純益創 11 季來新高。

鎧勝 - KY 第二季營收 115.46 億元，季增 123%，年增 31.1%，毛利率 18.34%，較上季轉正，年增 8.25 個百分點，營益率 10.13%，較上季轉正，年增 7.92 個百分點，稅後純益 7.83 億元，較上季轉盈，年增 390 倍，每股稅後純益 1.87 元。

鎧勝 - KY 上半年營收 167.35 億元，年增 8.33%，毛利率 8.78%，年增 1.95 個百分點，營益率 - 1.9%，稅後虧損 5.22 億元，較去年虧損收斂，每股稅後純虧損 1.24 元。

鎧勝 - KY 第二季隨著中國工廠復工，加上遞延訂單及遠距需求發酵，推升 MacBook、iPad 機殼出貨優預期，營收創同期新高，獲利則隨著營收規模擴大，營運單季轉盈，但上半年仍受第一季拖累，整體仍處於虧損。