MacBook需求強 可成、鎧勝-KY Q2營收雙寫同期新高

機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收，分別達 74.68 億、38.8 億元，第二季營收 225.38 億、115.46 億元；隨著居家辦公趨勢確立，蘋果 MacBook、iPad 需求強勁，可成與鎧勝 - KY 第二季機殼出貨量皆較往年提升，營收雙創同期高。

可成 6 月營收 74.68 億，月增 1.6%，年增 18.8%，第二季營收 225.38 億，季增 27.9%，年增 40.2%，累計上半年營收 401.54 億，年增 26%。

鎧勝 - KY 6 月營收 38.8 億元，月減 8.02%，年增 7.32%，第二季營收 115.46 億元，季增 123%，年增 31.1%，累計上半年營收 167.35 億元，年增 8.33%。

可成指出，第二季主要產品皆成長，符合公司預期季增及年增的展望，看好第三季持續較第二季成長，不過由於疫情尚未結束，市況仍有變數，未來將持續密切觀察市場供需。

鎧勝 - KY 表示，隨著工廠復工，加上遞延訂單及遠距需求發酵，第二季營收創同期新高，獲利則可隨著營收規模擴大，有機會挑戰單季轉盈，並預計平板、筆電訂單將延續至第三季，為下半年營運增溫。