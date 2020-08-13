和大Q2驚見虧損 9年來首見 EPS -0.09元

汽車傳動系統大廠和大 (1536-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，單季驚見虧損 2320 萬元，每股虧損 0.09 元，是 2011 年第一季來首見虧損，不過，上半年仍穩住獲利，稅後純益 1.21 億元，每股純益 0.47 元。

和大第二季合併營收 7.78 億元，年減 48.34%，營業毛利 1.3 億元，年減 68%，毛利率 16.69%，年減 10.26 個百分點，營業虧損 956 萬元，營業利益率 - 1.23%，年減 14.63 個百分點，再加上業外認列匯損近 4000 萬元，稅後純損 2320 萬元，每股純損 0.09 元。

和大上半年合併營收 21.88 億元，年減 26.69%，稅後純益 1.21 億元，年減 68.48%，每股純益 0.47 元。

和大表示，受新冠肺炎疫情衝擊對歐美主要客戶出貨，上半年整體營收不如預期，不過，進入 7 月後，產能利用率已達過去正常水準的 80% 左右，且已掌握歐美中多家電動車大廠訂單，本季恢復正常供貨，營收也重回成長軌道。

和大強調，看好綠能電動車的長期發展趨勢，今年仍按原定計畫擴廠，嘉義三廠興建中，預計明年初新廠可完成啟用，超前部署 2021 年全球電動車廠產能需求能量。

法人認為，和大是特斯拉全車系減速齒輪零組件供應鏈，今年雖然受到疫情影響，但在中國廠加入生產後，預估出貨量年成長上看 30%，隨著電動車加速滲透，尤其特斯拉 Model 3 和 Model Y 已取得初步成功，2021 年有望迎來爆發潮，看明年和大營運跳升可期。