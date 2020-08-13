炎洲Q2轉盈 EPS 0.64元寫9季新高 處分林口土地本季業外吃補

膠帶大廠炎洲 (4306-TW) 今 (13) 日公布第 2 季財報，在膠帶本業營運顯著提升下，稅後純益達 3.42 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 0.64 元，寫近 9 季新高。炎洲董事會並通過處分林口土地，處分收益約 7.79 億元，將貢獻 EPS 約 1.4 元，第 3 季業外收益可望大進補。

炎洲第 2 季營收 32.53 億元，季增 3.1%，年減 21.18%，毛利率 17.41%，季增 3.05 個百分點，年增 5.52 個百分點，營益率 6.26%，季增 4.03 個百分點，年增 4.84 個百分點；稅後純益 3.42 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 0.64 元，近 9 季新高。

炎洲上半年營收 64.08 億元，年減 19.2%，毛利率 15.91%，年增 5.08 個百分點，營益率 4.27%，年增 3.74 個百分點；稅後純益 1.6 億元，年增 3.3 倍，每股純益 0.3 元。

炎洲近來聚焦核心產業、修枝剪葉，加上膠帶業務營運在第 2 季顯著提升，使膠帶本業毛利大幅提升，並帶動營運轉虧為盈，看好膠帶相關產品需求谷底已過，第 3 季起可望大幅成長。

營建業務部份，今年房地產景氣出現久違榮景，子公司旺洲開發推出的預售案，包括林口「旺洲逸品」，案量 30 億；新莊「炎洲旺年匯」及「炎洲 THE ONE」，案量分別為 10 億及 18 億，三案目前銷售率均已過 5 成，預估總銷金額近 60 億元，預計 2022 至 2023 年陸續交屋認列。成屋案「旺洲極品」也持續銷售中。

炎洲持續活化資產，寧波薄膜廠上半年交易價款已全數收足，預計第 3 季可認列處分利益，貢獻每股純益 1.5 元。董事會今日也通過，擬處分林口土地處分案，處分收益約 7.79 億元，將貢獻 EPS 約 1.4 元，第 3 季業外收益可望大進補。

炎洲規劃將處分的上海廠，也有多組買家洽談中，由於上海廠資產取得較早、取得成本低，有較大潛在獲利，預期未來順利出售時，將大幅挹注炎洲業外獲利，並改善財務結構。

展望下半年，炎洲表示，膠帶本業營運回升，包材通路獲利也可望大幅成長，加上寧波薄膜廠及林口土地出售獲利挹注，下半年獲利可望顯著走強。