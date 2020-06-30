炎洲處分寧波薄膜產線 貢獻EPS上看1.5元

膠帶大廠炎洲 (4306-TW) 持續進行集團「修枝剪葉」，因中國薄膜產業供需嚴重失衡，預計處分寧波炎洲薄膜生產線與相關資產，交易金額人民幣 3.49 億元，處分收益人民幣 1.94 億元 (約合新台幣 8.07 億元)，交易價款已全數收足，估貢獻每股純益上看 1.5 元，本季可望入帳，挹注獲利表現。

炎洲近年啟動修枝剪葉策略，追求營運獲利，並持續規劃活化資產，縮減虧損單位以提升營運效益。此次股權交易案出售的為寧波薄膜設備 8 米線，相較目前業界主流推進的 10 米線，對炎洲而言，相關設備較不具效益，盼透過此次處分案，活化公司資產，並獲取處分利益。

炎洲此次預計將寧波廠薄膜生產線相關設備、寧波廠土地、廠房及相關備品出售，旗下 ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD. 持有寧波炎洲 100% 股權，以透過出售子公司 ASIA PLASTIC 項下持有寧波萬道新材料公司股權方式，執行此出售案，目前交易價款已全數收足，估貢獻每股純益上看 1.5 元。

展望未來，炎洲將調整營運策略，追求獲利成長，集團各地閒置資產也將持續進行盤點與活化，計劃針對沒有經營績效及沒未來性的產業，進行處置，並持續調降槓桿及修枝剪葉，以改善財務結構與營運表現。