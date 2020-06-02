炎洲營運朝輕資本調整 持續處置缺乏績效的產業

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 董事長李志賢表示，未來對重大投資將更謹慎，由過去的重資本支出，朝輕資本方向調整，今年仍將是辛苦的一年，除開發防疫產品、建立毛利較高的越南 PVC 產線外，也將盤點與活化閒置資產，處置缺乏經營績效與未來性的產業，改善財務結構與獲利表現。

炎洲去年因美中貿易戰導致人民幣大幅貶值，認列匯兌損失，加上中國丙烯酸丁酯供過於求，市場價格不佳，集團內南通石化廠加速折舊提列減損損失，導致去年營運虧損。

李志賢表示，在經過石化產業慘痛的投資經驗後，未來對重大投資將更謹慎，朝向輕資本方向調整，經營策略也會由過去強調生產垂直整合的重資本支出，轉為以產品創新的水平整合，及產品主流以符合歐盟 ROHS 與 REACH 規範的綠色產品為發展目標。

李志賢認為，新冠肺炎疫情引起今年全球經濟成長疑慮，今年仍將是相當辛苦的一年，公司將開發防疫產品，並在越南建立毛利較高的 PVC 產線，聚焦與專注在核心產業與產品上。

另一方面，也將就集團各地閒置資產進行盤點與活化，今年也將持續有計劃的針對沒有經營績效與沒未來性的產業，進行處置，並持續降槓桿及修枝剪葉，以改善財務結構與獲利表現。

炎洲近年啟動修枝剪葉策略，追求營運獲利，持續規劃活化資產，並縮減虧損單位，以提升營運效益；目前三大事業體為製造事業、房地產事業與流通事業，以製造事業營收占比最高、達近 9 成。