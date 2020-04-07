日勝生擬設立投控公司 統合循環經濟事業擴大規模

日勝生 (2547-TW) 規畫進一步擴大循環經濟事業，將設立 100% 持股「日鼎循環經濟投資控股公司」，由股份轉換方式，整合旗下能源事業日鼎水務企業及鼎勝綠能科技公司，增加循環經濟事業競爭力與規模，日鼎循環經濟投控股本 6 億元，預計 5 月 8 日完成股權轉換。

日勝生近年積極事業轉型，計畫以成立「日鼎循環經濟投控公司」，整合旗下資源技術，作為日勝生發展循環經濟事業之投資主體，未來也不排除投資環保、能源、再生水資源等相關事業。

日勝生主管表示，子公司日鼎水務建置營運桃園污水下水道系統 BOT 案，目前每日處理水量已約 5 萬噸，桃園地區接管戶數也達 8.7 萬戶。日鼎水務污水處理廠二期擴建已展開，2020 年底二期污水處理廠擴建與管線完成後，日處理水量 10 萬噸，2020 年底前，桃園地區接管戶數到達 10 萬戶。

另一子公司鼎勝綠能為環保工程專業營造，除承攬二期擴廠工程及維護，並與日鼎水務互相支援分工，未來計畫開發污泥、廢水處理，廢棄物分選系統及再生水等市場。

隨著經濟部推出投資台灣三大方案，加上疫情影響全球政經佈局，近期台商回流日增，據經濟部統計資料，至 2020 年 2 月 6 日，核准回台投資總額 7160 億元，桃園市位居投資首選。至今年 3 月底，核准回台投資廠商已超過 418 家，投資總額逾 9270 億元。日勝生指出，除了工業區環保能源系統需求日增，將配合營建署六期建設計畫，持續污水下水道建設、推動下水道循環經濟、建構智慧化及韌性系統。

日勝生表示，桃園污水下水道處理系統目前為全台最大，每日可處理約 5 萬噸水量，其中 6000 噸以薄膜生物處理系統供回收再利用，日勝生未來循環經濟策略，計畫運用桃園科技工業園區內土地資產做多元規劃，目標建構循環經濟示範園區，推動企業再生能源循環應用。

日勝生旗下循環經濟事業 2019 年營收約 22 億元，占去去年日勝生合併營收的 34.78%。