日勝生擬配每股0.6元現金股利 將買回2萬張庫藏股

上市建商日勝生 (2547 TW) 今 (20) 日司開董事會，通過擬配發每股現金股利 0.6 元，同時，董事會也決議，自本月 23 日起到 5 月 12 日，在每股 10 元以下，買回 2 萬張庫藏股護盤。

日勝生去年營收 63.25 億元，毛利率 44.09%，年增 21.045 個百分點，稅後純益為 4.07 億元，每股純益 0.45 元。

日勝生目前銷售中的建案，除北市大橋頭聯開案外，桃園青埔建案確定由海悅 (2348-TW) 代銷，此桃園建案預估總銷將達 18 億元。

同時，日勝生去年 12 月底三芝智慧健康樂齡宅已取得建照，目前規劃總樓板面積約 1 萬 9303 坪，預定今年中開工與預售。

海悅與日勝集團合作包銷桃園青埔「日勝新京站」建案，該案鄰近機捷 A18 站，享雙鐵通勤圈優勢，估全案總銷金額 18 億元。「日勝新京站」目前接近完工，總樓地板面積達 9734 坪。

中長期發展規劃上，日勝生透過子公司泰誠發展營造公司，參與交通部台灣鐵路管理局公開評選「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新案，獲選成最優申請人，雙方並已正式簽約，規劃開發量體 7 萬坪，將開發 8000 坪商場，總投資金額超過 100 億元，預估整體計畫開發時程約需 6 年，日勝生集團也是首度跨入高雄土地開發市場。