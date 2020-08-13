廣華Q2虧轉盈 新車銷售動能持續回升

汽車零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 第二季財報由虧轉盈，單季稅後純益 2557 萬元，每股純益 0.3 元，較去年同期年減 70.8%，但已較上季成長 22.53%，顯示疫情衝擊後，業績落底回穩，廣華表示，主要客戶拉貨力道正隨著新車銷售回溫持續提升。

廣華上半年合併營收 23.65 億元，年減近 33%，稅後純益 1254 萬元，年減 93.3%，每股純益 0.15 元，成功轉盈。

廣華說明，上半年受疫情衝擊，產能稼動率過低，並認列未分擔製造費用約 5900 萬元，使整體毛利率降至 18.39%，年減 7.34 個百分點，再加上稼動率不足，管銷等固定費用無法攤提、代墊出口北美附加關稅因疫情而推遲回收等，導致營業虧損 5155 萬元。

不過，隨著中國廠復工，各生產基地平均產能稼動率已恢復至 90% 以上，銷往北美地區的轉印件、噴塗件產品自 6 月起恢復正常交貨，墨西哥廠的產能稼動率也回復至 80% 的水準，第二季營運明顯回穩，廣華認為，主要客戶拉貨力道正隨著新車銷售市場回溫提升。

據中國汽車工業協會統計數據，上半年中國乘用車依國別的新車銷量來看，德系和日系車廠分別占總乘用車總銷量 25%、23.66%，瓜分美系、韓系和法系的新車銷售市場份額，廣華樂觀看待，將有利主要的日系品牌客戶後續拉貨動能轉強。