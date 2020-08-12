力晶董座陳瑞隆辭任 黃崇仁回鍋接任

力晶科技 (5346-TE) 今 (12) 日公告，董事長智仁科技開發公司代表人陳瑞隆，基於個人因素考量，辭任董事長及董事職務，將由力晶集團創辦人黃崇仁，回鍋擔任董座，明 (13) 日起生效。

力晶在 2012 年時，由於每股淨值轉為負數而黯然下櫃，黃崇仁並於同年辭去董事長，由前經濟部長陳瑞隆接任董座。不過，由於陳瑞隆同時也是中石化 (1314-TW) 獨立董事，在今年 1 月初時，中石化前董座林克銘因健康因素退休，董事會推選陳瑞龍接下董座重責，他並於 3 月底，進一步兼任中石化執行長。

力晶表示，陳瑞隆對集團發展貢獻很大，公司非常感謝他，但他接任中石化董座後，可能因業務較繁忙，才辭去力晶科技董事長一職。

力晶科技去年 5 月進行企業架構調整，將旗下三座 12 吋晶圓廠及相關營業、淨資產，移轉給旗下子公司力積電，力晶則轉型為投控公司，目前旗下包括力積電、合肥晶合兩大轉投資事業。

其中，力積電目前分為記憶體、邏輯暨特殊應用產品兩大事業群，晶圓代工產能各半，已於今年 6 月 9 日起停止公開發行，進行母公司力晶減資轉換力積電股票作業，待換股完成後，再申請公發，預計今年第 4 季完成上興櫃相關事宜，隨後積極申請股票上市櫃程序，加速重返資本市場腳步。