力積電擬暫停公開發行 Q4完成興櫃相關事宜 加快上市櫃時程

力積電董事會今 (9) 日決議通過，將在今年中停止公開發行，進行母公司力晶減資轉換力積電股票作業，待換股完成後，再申請公發，預計今年第 4 季完成上興櫃相關事宜，隨後積極申請股票上市櫃程序，加速推進重返資本市場腳步。

力積電目前仍由力晶控股，力晶計畫透過減資換股方式，讓力晶股東取得力積電股權，並享有力積電重返資本市場權益。

力積電表示，與主辦券商、會計師與律師多方詢問確認後，在現行公發公司法律架構下，減資換股、股東轉讓等程序較多且複雜，恐延宕力積電股票登錄興櫃及上市櫃時程，因此，力積電計畫以暫停公開發行，盡速完成減資換股後，再立即恢復公開發行，以進行登錄興櫃前置作業。

力積電預計今年 5 月下旬股東會中，提案停止公開發行，如獲大多數股東支持通過，股東會後將立即執行，並展開力晶減資，將原股東持股轉換為力積電股票的程序，待完成後，力積電董事會再申請公開發行。據規劃，公司預計第 4 季前完成登錄興櫃準備作業，隨後將積極申請股票上市櫃相關程序。

展望後市，力積電表示，隨著引進世界級大型客戶，目前晶圓代工產能已趨近滿載，今年在製程技術推進、代工產品多樣化，及客戶優化等長期策略推動下，加上記憶體市場景氣回溫可期，雖有新冠肺炎疫情干擾，但對今年營運虧轉盈，仍審慎樂觀看待。