復盛應用營運Q2觸底 訂單能見度已到明年首季

高爾夫球具及航太零組件供應商復盛應用 (6670-TW) 今年第二季淡季獲利不佳，第二季稅後純益 7953 萬元，每股純益 0.61 元，創掛牌以來單季最差；不過由於訂單回籠，營收可望由 8 月起，一路到 2021 年 1 月。

同時，隨著高爾夫品牌業者訂單回籠，復盛應用在越南擴建的新廠土木工程將在今年底完工，設備進駐安排在明年第一季，新增產能開出，將有助取得更多市場商機。

復盛應用今年第二季營收 25.61 億元，毛利率 18.72%，季減 5.11 個百分點，年減 4.41 個百分點，稅後純益為 7953 萬元，季減 81.51%，年減 79.13%，每股純益 0.61 元，創掛牌以來單季新低水準；2020 年上半年營收 61.87 億元，毛利率 21.72%，年減 1.5 個百分點，稅後純益為 5.1 億元，年減 37.72%，每股純益為 3.89 元。

目前復盛對整體景氣感受上，認為今年谷底已過，根據取得的數據顯示，美國高爾夫用品店球桿庫存，僅及去年同期 8 成，6 月高爾夫球場重新開放後，擊球人數成長 2 成，這樣的現象，推升品牌廠商積極下單補庫存，及推新產品上市。

同時，由於訂單回籠，復盛應用營收可望由 8 月起一路走高到 2021 年 1 月。

先前外資看好，高爾夫球具市場 2020 年下半年復甦，美系外資最新出爐報告指出，看好復盛應用 8 月起出貨量將明顯增加，因此調升復盛應用目標價，由原先 175 元調高至 200 元，重申「加碼」評等。

美系外資指出，受惠零售業者重新建立庫存，及新產品發表帶動銷售動能，估高爾夫球具市場今年下半年將復甦。而受全球航空運輸惡化影響，美系外資指出，復盛應用航太零組件產品訂單遭調整，表現弱勢，但下半年股價仍有補漲空間，重申「加碼」評等，目標價 200 元。

外資認為，今年上半年因美國境內封城，造成高爾夫球場關閉，各品牌廠球具零售業務遲滯，品牌球具廠也進行庫存調整，不過下半年調整可望告一段落，並重啟採購，且今年新產品開發進度沒有間斷，各家新品發表及上市推升下，有助刺激復盛應用出貨。

復盛應用是全球最大高爾夫球具 ODM 生產商，在全球擁有 40% 市占率。