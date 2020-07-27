看好出貨動能復甦 外資重新喊買復盛應用 目標價調高至200元

外資看好高爾夫球具市場 2020 年下半年復甦，美系外資最新出爐的報告指出，看好復盛應用 8 月起出貨量將增加，因此調升復盛應用 (6670-TW) 目標價，由原先的 175 元調高至 200 元，重申「加碼」評等。

美系外資今 (27) 日出具報告指出，受惠零售業者重新建立庫存，以及新產品發表帶動銷售動能，預估高爾夫球具市場今年下半年將復甦。

受到全球航空運輸惡化影響，美系外資指出，復盛應用的航太零組件產品訂單遭調整，表現弱勢，但復盛應用下半年股價仍有落後補漲的空間，重申「加碼」評等，目標價 200 元。

今年上半年因美國境內封城，造成高爾夫球場關閉，各品牌廠球具零售業務遲滯，品牌球具廠也進行庫存調整，不過下半年調整可望告一段落後，並重啟採購，且今年新產品開發進度沒有間斷，各家新品發表及上市推升下，有助刺激復盛應用出貨。

復盛應用是全球最大高爾夫球具 ODM 生產商，在全球擁有 40% 市占率。第二季為出貨淡季，營收 25.43 億元，季減 29.87%，年減 29.7%，上半年營收 61.69 億元，年減 21.21%；除此之外，復盛應用每股配發現金股利 8 元，將在 7 月 30 日除息交易。