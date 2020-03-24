復盛應用去年EPS16.61元 擬配8元現金股利 雙創類股之冠

高球具代工廠四大天王去年盈餘分配全數出爐，且配發都以現金為主，龍頭廠復盛應用 (6670-TW) 去年每股純益 16.61 元，擬配發 8 元現金股利居冠，大田精密 (8924-TW) 去年每股純益 5.81 元，配發 3.8 元，排名第二，其次是明安 (8938-TW) ，去年每股純益 4.55 元配發 2.3 元，鉅明 (8928-TW) 去年每股純益 3.3 元，配發 2 元股利。

復盛應用今 (24) 日召開董事會，通過去年財報，營收 172.01 億元，毛利率為 25.6%，年增 1.01 個百分點，稅後純益 21.76 億元，年增 8.5%，每股純益 16.61 元，每股擬配 8 元現金股利，盈餘配發率 48.16%，以今天收盤價 157.5 元計算，現金殖利率 5.07%。

大田董事會每股擬配發 3.8 元現金股利，以今日收盤價 31.2 元計算，現金殖利率達 12.17%。大田精密去年營收 39.2 億元，毛利率 22.52%，年增率 5.95 個百分點，稅後純益 4.86 億元，年增 11.95 倍，每股純益為 5.81 元。

明安受惠品牌客戶群去年拉貨升溫，去年營收 117.57 億元，毛利率 16.87%，年增 2.46 個百分點，稅後純益 6.16 億元，年增 8.2%，每股稅後純益 4.55 元。

鉅明 2019 年稅後純益 1.68 億元，每股純益為 3.3 元，鉅明也決議，每股擬配 2 元現金股利。鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made。

品牌高爾夫球具廠持續轉單中國以外地區，鉅明本身也加速投資擴廠，以 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元。鉅明主管指出，投資高雄市新廠占地 3185 坪，預計最快在 2021 年年底投產。