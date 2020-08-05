〈永豐金法說〉擺脫疫情陰霾 上半年手續費淨收益創高 總資產將破2兆元

永豊金控 (2890-TW) 今 (5) 日舉行法說會，總經理朱士廷表示，第二季獲利較第一季明顯回升，其中，上半年手續費淨收益創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎的陰霾。展望下半年，目前金控總資產已超過 1.9 兆元，今 (2020) 年底前很快可突破 2 兆元，下半年在銀行、證券兩隻腳平衡發展下，預期獲利可持續成長。

此外，永豐金控也積極進行數位轉型，為今年五大策略主軸之一，而數位科技投資將聚焦五大面向。

永豐金控上半年淨收益 185.7 億元，較去年同期小減 1.1%，稅後純益 56.7 億元，年減 13.5%，每股稅後純益為 0.5 元，股東權益報酬率 (RO)7.73%，毎股淨值 12.98 元。

永豐金第二季獲利較第一季大幅回神，朱士廷表示，受惠於子公司銀行與證券的財富管理業務亮麗表現，永豐金第二季税後純益 33.1 億元，較上季大幅成長 40.6%；上半年手續費淨收益達 71.7 億元，不僅較去年同期大幅成長 28.3%，並創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎的陰霾。

從各子公司來看，永豐銀上半年淨收益 138.3 億元、稅後純益 48.1 億元。受惠財富管手收動能強勁，上半年手續費淨收益達 39.7 億元，較去年同期成長 14.7%。永豐銀行總經理莊銘福表示，「大戶 DAWHO」數位帳戶延續 2020 年第一季成長態勢，開戶動能持續，截至上半年為止，累計開戶數已經突破 47 萬戶，目前市占率第四名，預計很快就能超車躍升第三名。

永豐金證券上半年淨收益 42.4 億元，較去年同期成長 13.6%，稅後純益 9.4 億元，較去年同期成長 16.7%。永金證券積極發展複委託業務，零售市占率達 19%，穩居第一名。

永豐金證券總經理江偉源表示，上半年泛財富管理手續費淨收益達 11.6 億元，較去年同期大幅成長 67.6%，其中，「豐存股」數位智能平台甫推出半年，截至 6 月份扣款筆數突破 1.5 萬筆，單月扣款金額達 9000 萬元，7 月起再開辦美股存股定期投資。

朱士廷表示，積極進行數位轉型為永豐金控今年五大策略主軸之一，目前大戶、豐存股等數位科技產品，都已經出現成效，未來將持續以 A 與數據為核心技術，並以客户為導向，數位科技投資將聚焦在 Platform(平台)Bometric(生物辨識)、Open(開放銀行)、AI/Data(人智慧與數據)Product(產品) 五個方向，強化產品、客户服務與黏著度等效益，並帶來與同業差異化成果，進而產生獲利效益。