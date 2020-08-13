日股站上23000點 逼近疫情前水準

週四 (13 日) 的日本股市連續三天走揚。日經平均指數在 13 日早盤的上揚幅度，也數度超過 400 點。在日本時間上午 11 點 26 分，日經平均指數出現 23293.64 點，創下近半年來的高點。

Nikkei 225 走勢日線圖 (圖片：Google)

日本股市週四 (13 日) 開盤時就出現 23123.36 點，較前一個交易日上揚 279.40 點持續走高。也是自今年 6 月 10 日以來，再度站上 23000 點大關。

漲幅在後來也隨之擴大，並接近新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重挫股市之前的水準 (2020 年 2 月 21 日的日經平均指數 23386 點)。

12 日的美國股市在高科技類股領漲下，也跟著帶動許多其他股票的買進，還有 3 大指數的全面上揚也為投資人帶來好感。

還有新冠肺炎的疫苗研發出現進展，在經濟活動可望恢復正常的期待下，股價指數期貨還有對景氣變化較為敏感的各檔股票，在海外投資人之間也廣泛的進行買進動作。

電氣機器及機械類股的漲幅明顯，東京威力 (8035-JP) 等半導體相關類股，也同樣出現大幅上揚。有日本券商表示「短線進出頻繁的海外投資人，於買進方面的動作明顯。」

不過，多數看法都認為在肺炎疫情影響下，企業業績的恢復還需要一段時間。三菱日聯摩根士丹利證券的首席投資策略師，藤戸則弘也提醒投資人「走揚的股市仍然脆弱」，有留意的必要。