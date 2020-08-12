匯損衝擊 台勝科Q2純益季減13% 上半年每股賺1.9元

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，在 8 吋、12 吋維持高稼動率下，營收走揚，但受業外匯損衝擊，稅後純益 3.41 億元，季減 13.67%，年減 44.6%，每股純益 0.88 元；上半年稅後純益 7.36 億元，年減逾 5 成，每股純益 1.9 元。

台勝科第 2 季營收 30.94 億元，季增 5.53%，年增 8.3%，毛利率 20.79%，季增 1.2 個百分點，年減 10.61 個百分點，營益率 15.67%，季增 0.77 個百分點，年減 10.25 個百分點；稅後純益 3.41 億元，季減 13.67%，年減 44.6%，每股純益 0.88 元。

台勝科上半年營收 60.25 億元，年減 6.6%，毛利率 20.19%，年減 14.93 個百分點，營益率 15.28%，年減 14.64%；稅後純益 7.36 億元，年減 55.6%，每股純益 1.9 元。

台勝科第 2 季受惠筆電、平板與伺服器景氣上升，推升矽晶圓出貨走強，且客戶擔心同業因疫情影響生產，策略性增加採購量，提高安全庫存，8 吋與 12 吋都維持高稼動率，營收也較上季、去年同期成長，不過，由於業外受新台幣升值造成的匯兌損失衝擊，導致獲利衰退。

展望下半年，台勝科表示，第 3 季接單已近滿載，第 4 季訂單能見度漸趨明朗，12 吋需求持穩，8 吋則受惠疫情等相關應用帶動，接單情形比預期熱絡，可望維持第 3 季動能。