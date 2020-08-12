紅馬-KY Q2虧損逾2億元 創單季第二大

日本伴手禮業者紅馬 - KY (2928-TW) 公布第二季財報，單季虧損達 2.08 億元，每股虧損 4.41 元，創單季虧損次高，紅馬表示，主因第二季一次性全額提列大阪摩天輪投資評價損失約 1.2 億元所致，下半年獲利將不再因此受到影響，中長期營運可望逐步重回成長軌道。

紅馬上半年合併營收 29.8 億元，年增 13%，營業利益 0.34 億元，年增 10.3%，均為三年來新高，儘管伴手禮業務受新冠肺炎疫情明顯衝擊，年減超過 40%，但在故鄉納稅業務成長多達 70% 的帶動下，本業成長動能維持正向，惟第二季一次性全額提列大阪摩天輪投資評價損失約 1.2 億元，導致第二季盈轉虧，上半年稅後虧損 1.17 億元，每股稅後虧損 2.48 元。

紅馬表示，董事會決議提列大阪摩天輪投資評價損失，主要是評估未來整體經濟環境和上半年新冠肺炎疫情影響。

就本業來看，故鄉納稅業務受惠「Furusato 360」跨平台效益發效，上半年已見明顯成長，而伴手禮業務目前雖面臨極大挑戰，但隨著日本政府主導的「次世代住宅 POINT」網站加強販售民生相關用品後，已見減幅縮小。

展望後市，紅馬認為，故鄉納稅業務的高成長性，尚足以彌補伴手禮業務目前的處境艱難，將持續尋求與其他大型故鄉納稅入口網站合作，下半年可望再增加 2-3 個以上的合作入口網站，中長期發展可期。

另一方面，由於日本政府下半年將實施「GO TO Campaign」振興觀光補貼計畫，紅馬正審慎評估對伴手禮業務的效益。

紅馬強調，雖因疫情衝擊伴手禮業績，但也促成集團加速企業轉型和數位轉型。