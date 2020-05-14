紅馬-KY Q1獲利創同期新高、單季第三高

紅馬 - KY(2928-TW) 今 (14) 日公布第一季財報，單季稅後純益 9118 萬元，年增幅 104.83%，每股純益 1.93 元，創同期新高及單季第三高，未受日本觀光業慘淡衝擊，展望後市，紅馬看好故鄉納稅業務全年雙位數成長可期，伴手禮業務也可望復甦。

今年以來故鄉納稅業務明顯成長，紅馬第一季合併營收 19.73 億元，年增幅 34.19%，營業毛利 6.84 億元，年增 10.3%，毛利率 34.69% 年減 7.52 個百分點，營業利益 1.72 億元，年增高達 227.8%，營業利益率 8.74% 創單季新高，且年增達 5.16 個百分點。

紅馬進一步表示，依日本政府規定，孫公司 Project EARTH 管理株式會社 (原大阪 Orbi 場館) 在完成清算程序前，尚不能扣抵稅前損益，因此第一季所得稅費用率較高，預計該事業體的清算作業可在第二季完成，後續可望享有稅務扣抵優惠。

紅馬說明，「Furusato360」現已與日本第一大電商網站樂天、日本主要故鄉納稅入口網站 FURUNAVI 等超過 10 個故鄉納稅入口網站合作，期藉此增加故鄉納稅回禮品的曝光度，預估今年故鄉納稅業務將持續雙位數成長。

而為緩和旅行相關伴手禮業務受疫情衝擊，紅馬 4 月起已強化多元販售通路，特別是在日本政府刺激年輕族群消費的「次世代住宅 POINT」網站販售民生消費用品，年初至今已有超過 3.8 億日圓貢獻 (約新台幣 1.06 億元)，樂觀看待後市銷售回溫。