【袁志峰專欄】資金輪動 舊經濟股短線可取

8 月 12 日推介 - 波司登 (3998, 上日收市 $2.30)

1) 股市前景

連續 2 日科技股跑輸恒指，防守性强的電訊股則跑贏，港股通南向資金淨流入大幅減少，顯示投資者對科技股轉趨謹慎，在資金輪動下，預計舊經濟股短線較可取。昨日 A 股午後急跌，反映上証指數在 3400 點面對阻力，7 月份貨幣供應量數據則反映流動性充裕程度踏入下半年略為收緊。筆者維持恒指仍是上落市的判斷，波幅為 24000 點至 25400 點。

今天推介是波司登 (3998) — 中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 21% 和 45%。現價相當於本益比 19 倍，現金殖利率約 4%，估值吸引。股價昨日升 5%，成交量激增，呈技術突破。

2) 上日中港股市況總結

恒指周二高開 285 點，已是全日低位，其後反覆上升，最多升 654 點，午後跟隨 A 股回落令升幅收窄，但尾市再抽高，收報 24890 點，升 513 點或 2.1%。成交額按日增 4% 至 1414 億元。港股通南向淨買入減至 5 億元，8 月累計淨買入增至 114 億元。

藍籌股 48 升 1 跌 1 持平。金沙中國 (1928) 是升幅最大藍籌，漲 10%。其次銀河娛樂 (27)、申洲國際(2313) 和九龍倉置業 (1997) 升 5%-6%。恒安國際 (1044) 是唯一下跌藍籌，跌 0.7%。

大型科技股表現不一。騰訊 (700) 升 2%，美團 (3690) 跌 2%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數跌 0.7%，成份股 12 升 17 跌 1 持平。聯想 (992) 及 FIT HONG TENG(6088)是最佳成份股，漲逾 4%。新東方在線 (1797) 及眾安在線 (6060) 表現最弱，分別跌 7% 及 5%。

板塊方面，航空、電訊、體育用品和濠賭股跑赢大市，內銀內險股與大市同步。受澳門自由行政策放寬刺激，金沙中國 (1928) 升 10%，而另外 4 隻最大濠賭股升 5%-6%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 分別升 11% 和 6%。中國三大電訊商漲 3%-4%。中國三大航空股升 3%-5%。傳媒股再次瘋漲，壹傳媒 (282) 升 331%，有線寬頻 (1097) 升 27%。軟件、半導體、物管、黃金、教育股回落。受配股影響的中教控股 (839) 跌逾 6%。紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 及山東黄金 (1787) 皆跌 5%。

上証指數早盤上升，最多升 0.9%，其後在高位整理，尾市急挫，收報 3340 點，跌 1.2%。深証成指瀉 1.4%，科創 50 指數跌 2.9%。滬深兩市總成交連續 10 日超萬億元 (人民幣 · 下同)。北向資金淨買入 39 億元，8 月累計淨賣出 5 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數下跌。道指連升 7 日後終回調，收報 27686 點，跌 104 點或 0.4%。標指跌 0.8%。納指跌 1.7%。美匯指數升 0.1%，收報 93.7。紐約 12 月期金跌 5% 至 1946 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國 7 月 M2 同比增 10.7%，預期 11.2%，前值 11.1%；7 月新增人民幣貸款 9927 億元，預期 1.18 萬億元，前值 1.81 萬億元。7 月社會融資規模增量為 1.69 萬億元，預期 1.86 萬億元，前值 3.43 萬億元。(Wind)

中汽協指出 7 月汽車產銷形勢總體穩定，分別完成 220.1 萬輛和 211.2 萬輛，環比分別下降 5.3% 和 8.2%，同比分別增長 21.9% 和 16.4%；其中，新能源汽車產銷分別完成 10 萬輛和 9.8 萬輛，同比分別增長 15.6% 和 19.3%。(Wind)

5) 新股訊息

外電報道，愛奇藝正與瑞信商討可能在香港第二上市的事宜。愛奇藝首季總營收達到 76 億元人民幣，按年增長 9%。截至首季，其訂閱會員達到 1.19 億，按年增 23%，單季度訂閱會員淨增長 1200 萬。(信報)

6) 個股訊息

中國鐵塔 (788) 公布，今年上半年股東應佔溢利 29.8 億元(人民幣，下同)，按年增長 16.9%。EBITDA 達到 291 億元，按年增長 4.6%。塔類業務收入 363.7 億元，按年增 1.6%。(信報)

閱文集團 (772) 公布，今年上半年股東應佔虧損 33.0 億元(人民幣，下同)，去年同期盈利 3.9 億元。不派中期息。期內，收入 32.6 億元，按年上升 9.7%。(信報)

萬洲國際 (288) 公布，今年上半年生物公允價值調整前股東應佔溢利 5.5 億元(美元，下同)，按年增長 18.8%。中期息派 0.05 港元。期內，收入 124.8 億元，按年上升 12.2%。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/