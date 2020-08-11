【袁志峰專欄】恒指連跌3日 有技術反彈空間

袁志峰 2020年8月11號8點16分

8 月 11 日推介 - 中信証券 (6030, 上日收市 $18.9)

1) 股市前景

科技股昨日跑輸大市，估計短期仍然受壓，長線投資者可趁回調買進，首選阿里 (9988)。恒指維持上落市格局，技術支持位於 24000 點。

今天推介是中信証券 (6030)—中央政策支持行業收購合併，利好龍頭企業，公司上半年收入及盈利分別按年增長 23% 及 38%，相當不俗。自筆者 7 月 28 日建議買入後，股價已上升逾 8%，現價相當於 1.3 倍股價淨值比和 16.8 倍本益比，估值仍具吸引力。

2) 上日中港股市況總結

恒指周一低開 155 點，早盤最多跌 259 點後反彈，曾一度倒升 4 點，午後再度受壓，收報 24377 點，跌 154 點或 0.6%。成交額按日減 24% 至 1353 億元，騰訊 (700) 成交最活躍，佔大市成交的 18%。港股通南向轉為淨買入 27 億元，當中包括淨買入 10 億元騰訊 (700) 股份，8 月南向累計淨買入增至 109 億元。

藍籌股 19 升 26 跌 5 持平。銀河娛樂 (27) 是升幅最大藍籌，漲逾 5%。其次是港鐵 (66) 和申洲國際 (2313) 升 2%。瑞聲科技 (2018) 和騰訊 (700) 是表現最差藍籌，分別跌 6% 和 5%。

大型科技股表現不一。美團 (3690) 升少於 1%，阿里 (9988)、京東(9618)、網易(9999) 及小米 (1810) 跌 2%-3%。恒生科技指數跌 2.9%，成份股 2 升 28 跌。恒騰網絡 (136) 是表現最佳成份股，漲 4%。比亞迪電子 (285)、中芯國際(981) 及新東方在線 (1797) 是表現最弱，跌 6%-7%。

板塊方面，電訊、保險和濠賭股做好。受澳門自由行政策放寬刺激，永利澳門 (1128)、美高梅中國(2282)、澳博控股(880) 漲 3%-5%。中國移動 (941) 及中國聯通 (762) 漲 2%。中國人壽 (2628) 和中國太保 (2601) 漲逾 1%。傳媒股有異動，壹傳媒 (282) 急漲 183%，有線寬頻 (1097) 升 19%。手機、半導體、建材及黃金股跑輸大市。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌逾 5%。中國建材 (3323) 瀉 8%。

上証指數低開高走，收報 3379 點，升 0.8%。深証成指漲 0.1%，科創 50 指數漲 0.6%。滬深兩市總成交連續 9 日超萬億元 (人民幣，下同)。北向資金淨買入 8 百萬元，8 月累計淨賣出 44 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數漲跌不一。道指連升 7 日，收報 27791 點，漲 358 點或 1.3%。標指升 0.3%，較 2 月歷史高位低約 1%。納指跌 0.4%。美滙指數升 0.2%，收報 93.6。紐約 12 月期金升 0.6%，收報 2040 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監發布的主要監管指標數據顯示，截至今年第二季末，中國大型商業銀行的不良貸款餘額為 1.024 萬億元人民幣，資本充足率為 14.2%，較首季末下跌超過 0.3 個百分點。大型商業銀行的不良貸款率為 1.45%，較首季上升 6 個基點。利潤方面，今年上半年，商業銀行累計實現淨利潤 1 萬億元，按年下降 9.4%。(信報)

中國上月通脹回升，國家統計局公布，7 月居民消費價格指數 (CPI) 按年升 2.7%，較上月升 0.2 個百分點。(信報)

5) 新股訊息

已在美國上市的新東方教育已經選定三家投行，安排其計劃在香港第二上市，可能籌資至少 10 億美元。(信報)

6) 個股訊息

裕元集團 (551) 發佈公告，今年 7 月綜合經營收益淨額 6.5 億美元，同比下降 19.4%。今年首 7 個月的綜合累計經營收益淨額為 47.4 億美元，同比下降 19.4%。(Wind)

睿見教育 (6068) 以每股 4.24 元至 4.46 元，配售 1.15 億股，集資 4.88 億至 5.13 億元。每股作價較昨日收市價 4.7 港元，折讓 5% 至 10%。(信報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/