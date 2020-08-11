永冠-KY台灣、泰國兩地建新廠 4年後總產能大增5成

鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 今 (11) 日召開法說，永冠看好，明年三大業務出貨量均可望進一步提升，而在去全球化趨勢下，也將在台灣、泰國建新廠，分別預計在 2022、2023 年投產，因應中國以外的亞太與歐美市場需求，預計 2024 年集團總產能將由目前的年產能 20 萬噸，大增 5 成至 30 萬噸。

雖然今年初受到疫情影響，農曆春節後，永冠在中國的產能幾乎停擺，嚴重衝擊第 1 季營運，不過，復工後，永冠積極趕工出貨，受惠風電動能需求上揚，營收與獲利走強，第 2 季營收季增 89%，獲利也大幅成長，每股賺 1.82 元，走出第 1 季虧損陰霾，上半年營運同步轉正。

永冠去年出貨噸數 16.4 萬噸，今年全年出貨目標為 16.5 萬噸，相當於年增 0.6-6.7%。永冠看好，明年風電市場需求將持續暢旺，注塑機、產業機械需求下半年起客戶需求回溫，明年也將逐步復甦，三大業務出貨量均可望進一步提升。

由於永冠目前產能絕大多數都在中國，在去全球化趨勢下，將在台灣、泰國建置新廠，作為客戶分散風險的選擇。今年已開始緊鑼密鼓籌備台中港工廠建設，今年動工，2022 年初試運轉、同年 3 月正式投產，以配合國內風電鑄件國產化要求，預計 2023 年達到量產狀態、進入交貨高峰期。

永冠規劃，台中廠年產能將達 8-10 萬噸，投產首年可達 25% 產能，並逐年增加，預計 2025 年達到產能滿載；目前台中廠已與西門子 MVOW 簽訂供應合約，將供應全數國內風機鑄件，2025 年可望出貨至歐美市場。

除台中廠外，永冠也瞄準泰國市場免稅、減半投資等優惠政策，擁有成本較低廉優勢，將在泰國動工興建年產能 4.5 萬噸新廠，將於 2021 年動工，預計 2023 年完工投產，將生產陸上風機，及產業機械、注塑機鑄件。

永冠預計，在台中廠、泰國廠相繼到位後，2024 年集團總產能將達 30 萬噸，未來中國產能將供應中國國內市場需求，而台灣、泰國產能則因應其他亞太市場與歐美市場需求。