永冠-KY Q1營運轉虧 本季在手訂單處歷史高檔

鑄件大廠永冠 - KY (1589-TW) 受到中國延後復工衝擊，第 1 季營運轉虧，每股虧損 1.06 元。不過，永冠表示，目前在手訂單水位處歷史高檔，且產能已恢復正常，將全力趕工出貨，而肺炎疫情對今年出貨的影響，觀察國際情勢後再判斷。

永冠 - KY 第 1 季合併營收 11.3 億元，季減 49%，年減 27%，毛利率 11.2%，季減 9.4 個百分點，年減 2.8 個百分點，營益率 - 9.9%，較上季的 14.3% 轉負，較去年同期的 - 2.4% 衰退；稅後虧損 1.13 億元，較上季轉虧，虧損也較去年同期擴大，每股虧損 1.06 元。

永冠第 1 季出貨噸數為 24222 噸，季減 47%，年減 26%；從各產品應用來看，再生能源類營收占比為 60.7%、注塑機 17.7%、產業機械 21.6%。

永冠 95% 產能在中國，受中國延後復工衝擊，中國子公司至 2 月 21 日才全數復工，第 1 季營運明顯受疫情影響，永冠並因此修正今年出貨目標，由原定的年增 2 成，下修至年增 1-2 成，不過今年再生能源類營收占比將維持 6 成以上，有助支撐獲利。

展望本季，永冠表示，在手未生產訂單量仍處歷史高檔，且產能已回復正常，將全力趕製客戶所需產品；原物料價格方面，因生鐵需求下降，價格也可望朝弱勢發展。

展望後市，永冠表示，據再生能源類客戶反饋，今年陸上及離岸風電需求量仍維持原目標不變，並希望公司持續趕製產品交貨，注塑機及產業機械需求則減少，針對新冠肺炎疫情對公司今年全年目標的影響，將需持續觀察國際情勢再做判斷。