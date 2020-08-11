打上MIT鋼印假冒台灣製口罩 台北關查扣7350片陸製進口口罩

為防範中國製口罩打上 MIT 鋼印混入市場銷售，財政部關務署近日加強取締，日前查獲 13 筆共 7350 片偽台灣製口罩，創下單日查扣片數新高，目前已全數查扣移送相關主管議處，關務署呼籲報運業者應據實標註進出口產地，以免觸法。

台灣製醫療口罩挾高品質優勢成市場搶手貨，部分在中國產製口罩業者，以偽冒的 MIT 鋼印、並於包裝外盒標註台灣製，假冒台灣製造口罩進口至台灣，企圖流入市場銷售。

為避免大量偽台灣製口罩混淆視聽，台北關昨 (10) 日在快遞貨物查獲 13 筆、共 7350 片醫療口罩，目前已將口罩全數查扣，並移送至經濟部國貿局、衛福部食藥署等主管機關議處。

關務署官員指出，廠商進口外國貨品如有產地標示不實之事，將移由經濟部國際貿易局依貿易法規定議處，其中口罩進口標示「醫用口罩」者，依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，未取得許可證者，將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處。

官員表示，如果國貿局與食藥署無法源可罰，屆時將由關務署依據海關緝私條例，依法全數銷毀。

關務署強調， 台灣製口罩品質享譽全球，為避免偽 MIT 口罩流入境內，關務署已責令各關在邊境上加強查驗，同時加強對快遞及郵包貨物進口口罩之產地標示查核，呼籲進口人切實遵守產地標示規定。