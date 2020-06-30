指揮中心拍板 口罩定額徵用800萬片延長至年底

國內疫情趨緩，口罩日產能提升至 2000 萬片，6 月起，中央流行疫情指揮中心改為每日定額徵用 800 萬片，發言人莊人祥今 (30) 日表示，口罩實名制將持續辦理，口罩徵用也延長至今年底，以確保防疫物資存量。

今年初新冠肺炎疫情爆發，國內自 2 月 6 日起實施口罩實名制，隨著口罩國家隊成形，產能逐步提升，國人可購買數量也從 7 天 2 片增加至 14 天 9 片，目前日產能約 2000 萬片。6 月起，政府開放口罩業者內外銷，但為了維持戰備庫存，仍規定業者每日需繳交總額 800 萬片的口罩，讓政府徵用。

莊人祥指出，根據統計，從 6 月 14 日至 24 日，平均每日配送約 839 萬片口罩，超過徵用的 800 萬片，因此，還是要持續徵用，否則無法因應國內需求。

指揮中心昨 (29) 日召開「定額徵用口罩後續使用相關事項第二次討論會議」，會中決議將口罩徵用時間延長到 12 月底，屆時再視疫情狀況決定是否延長。

莊人祥說明，口罩徵用 60% 提供民生、醫療占比約 22%，其餘則提供公務、產業、相關部會等使用，庫存量大約還有 1.3 億片，目前沒有打算提升每日徵用量，除非降到 1 億片以下才會重新調整。