平和環保去年EPS 5.08元 擬配發4.5元股利

興櫃環工業者平和環保 (6771-TE) 今 (23) 日公布去年財報稅後純益 1.41 億元，年增 68.69%，每股純益 5.08 元，董事會決議，每股擬配現金股利 4 元，股票股利 0.5 元，合計 4.5 元。

平和環保去年營收 5.24 億元，年減 2.69%，毛利率 49.25%，年增 0.93 個百分點，稅後純益 1.41 億元，年增 68.69%，每股純益 5.08 元。

平和環保 2019 年營收微幅下跌，主要受原物料價格下挫影響；另 2018 年底收購子公司（鳳嘉、清境及萬境）進行產業鏈之垂直整合，帶動歸屬母公司稅後純益成長 68.69% 至 1.41 億元，每股稅後純益 5.08 元。

平和環保今年首季營收 1.21 億元，年增 1.87%；平和環保主要從事事業廢（污）水代處理服務，主要業務為處理一般重金屬、含鉻、含鎳及氨氮等廢水及廢酸洗液之再利用，客戶各水系廢水經過公司處理後，並使水質達放流標準後排放，處理過程產出的污泥經乾燥後載往下游合法廢棄物處理廠處理。

廢酸洗液之再利用則是將廢酸洗液資源化再利用成再生混凝劑，並運用在廢水處理過程作為混凝沉澱之藥劑，此項再利用項目平和環保已取得專利多年。

平和環保與客戶合作關係都是長期，目前有超過 50 家以上客戶，主要客戶位於本洲工業區內，近年來以區外客戶為主，客戶產業涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等，區域範圍涵蓋北、中、南各區，不乏上市櫃公司及外商企業。

平和環保 2018 年底發行新股，收購鳳嘉、清境、萬境三家成為 100％之子公司，進行上下游整合，整合效益已在去年明顯顯現。

目前，平和環保申請核准水措之每月可處理量為 8.5 萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，目前平均約為每月 5-6 萬噸，除第一季春節期間，並未有明顯淡旺季；為擴大營運規模、增加未來成長動力，平和環保已於台南科技工業區投資新設一子公司平和材料（台南廠），初期以高濃度之廢水（含廢液）回收再利用處理為主，未來將持續拓展其他業務，初步產能規畫估計約為每月 10 萬噸，預計今年第三季開始營運。