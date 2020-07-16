平和環保台南廠年底前加入投產 尚無上櫃時間表

專業廢污水代處理廠平和環保 (6771-TE) 去年賺超過半個股本，稅後純益 1.41 億元，每股純益 5.08 元，今年主要成長動能來自代理服務質量並進，其中，台南廠擬年底前取得執照加入，月處理量將達 10 萬噸，可望為營運帶來成長契機。

平和環保今年 1 月興櫃掛牌交易已逾半年，主辦券商福邦證券，已符合送件申請上櫃的時間條件，不過在台南新廠執照尚未取得同時，對於送件申請上櫃表示沒有時間表。

平和環保客戶產業涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等產業，為客戶提供一站式服務並解決廢水處理等後續作業，目前高雄本洲工業區有 7 成金屬製品業者為客戶。

平和環保目前高雄廠產能已趨飽和，為擴大營運規模、增加未來成長動力，於台南科技工業區投資新設子公司平和材料（台南廠），預計 2020 年底前加入營運，以創造未來集團營運成長動能。

平和環保高雄廠年處理量 8.5 萬噸，投資 5.5 億元新增位在台南科技工業園區內的台南廠，月處理量 10 萬噸，超過原有高雄廠設計處理量能，平和環保總經理洪銘仁表示，公司設有技術部實驗室，在廢水處理方面的技術掌握上一直處於領先地位，可隨時因應客戶水質特性及濃度變化調整最適製程，除有效降低成本並創造與客戶雙贏目標外，更重要是能確保水質有效管控及處理，以符合相關單位之管制標準。

平和環保 2018 年底發行新股收購鳳嘉、清境、萬境三家成為 100％的子公司，進行產業鏈上下游整合，其中鳳嘉公司主要為上游製造並銷售基本化學品及廢水處理藥劑，清境及萬境公司則是下游領有乙級廢棄物清除許可證之合格廠商，三家子公司除平和環保外，仍各自有其他客戶並持續擴展中。合併後整合效益已於 2019 年明顯顯現，稅後純益 1.41 億元，年增 68.69% ，每股純益 5.08 元。

平和環保廢水處理是藉由化學處理，將水體中重金屬及污染物沉澱並轉換成污泥，使其達到水質淨化效果。廢水處理過程產生之各種污泥，平和環保業已投資相關乾燥設備使污泥減量，以減少後續污泥處理及處置的費用。另外，平和環保已將污泥、廢酸液、氧化劑混合製成再生混凝劑，並取得專利多年，再生混凝劑並已運用於廢水處理過程作為污泥混凝沉澱之藥劑，藉以將廢棄物資源再利用化，以提高對台灣整體環境的保護。

平和環保 2020 年上半年營收 2.49 億元，年減 2.21%。