〈思科財報前瞻〉Q4估值上修 市場恐已反映 市場關注財測

思科 (CSCO-US) 自從 3 個月前公布會計年度第三季財報以來，股價上漲了近 14%，讓思科上修第四財季預期。思科預計週三盤後公布第四財季財報。

第四財季 (7 月止) 財測

營收：年減 8.5% 至 11.5%，亦即介於 119 億美元至 123 億美元

EPS (非 GAAP)：72 美分至 74 美分

華爾街共識預期：營收 121 億美元、EPS 74 美分

華爾街針對 10 月止的一季，目前共識預期營收年減 7% 至 123 億美元，EPS (非 GAAP) 76 美分。

分析師指出，由於近日同業表現優於預期，思科股價也受到提振，例如 Juniper Networks (JNPR-US) 和 Arista Networks (ANET-US)， 以及電信業者資本支出傳正面跡象，包括 AT&T (T-US) 和 Verizon (VZ-US)。

RBC 資本公司分析師 Robert Muller 給予思科「優於大盤」的評級，目標價 47 美元 (目前價位)。他指出，Juniper 宣布電信和雲端領域出現強勁需求，企業需求的彈性也令人驚訝。

Muller 表示將關注思科服務供應商部門預期恢復成長的任何評論，以及雲端需求增強的數據。他也會關注思科視訊會議平台 WebEx 的使用狀況與財務貢獻。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 維持「優於大盤」的評級，目標價 54 美元。

「我們檢視本季發現，企業園區市場仍然疲弱，但服務提供商和核心數據中心產品則更加穩定。更甚者，鑑於這些解決方案的相關性不斷提高，app 和安全性的成長也健康地加速。儘管思科本季面對企業環境放緩和供應爭議，但因遠端工作模式有利於 app 和安全性，所以應可緩和衝擊。」

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 對思科抱持較謹慎的態度，他主張與投資者討論的結果顯示，「門檻高於賣方共識估計值，因為觀點認為 IT 企業支出應該沒那麼可怕，而是較有彈性，投資者會聚焦營收和其他趨勢。他補充，由於股票交易價格為未來 12 個月 EPS 的 15.3 倍，投資者已經開始將適度上修獲利預估值這個可能性反映到價格上，縮限了股價從當前價位再往上漲的空間。」

思科週一上漲 0.63% 至 47.73 美元，今年迄今大致持平，而 S&P 指數同期漲幅約 3.9%。