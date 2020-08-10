SSD事業完成轉讓交割 光寶科7月營收月減8%

光寶科 (2301-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 131.18 億元，月減 8.18%，年減 14.52%，由於固態硬碟 (SSD) 事業已於 7 月 1 日完成交割，影響部分營收表現；前 7 月累計營收 874.54 億元，年減 13.43%。

光寶科 7 月光電部門營收占比 21%，在 LED 元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等需求提升，加上戶外 LED 照明產品出貨增加下，LED 相關營收年增近 1 成，帶動光電部門營收持續成長。

資通訊產品部門營收占比達 76%，其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統，鍵盤滑鼠等電腦周邊產品，及雷射多功能事務機種出貨，均較上月成長。

展望本季，光寶集團副董事長陳廣中表示，純消費性產品受疫情影響，但包括雲端等遠距應用，及與衛生相關如紫外光 (UVC LED) 等，需求都不錯，估第 3 季營收可望維持上季水準，毛利率則可優於去年同期 16.2%，下半年表現將優於上半年。

光寶科第 2 季在各應用需求成長、產品組合有利等因素推升下，單季稅後純益 34.45 億元，季增 1.19 倍，年增 5.4%，每股純益 1.48 元；上半年稅後純益 50.17 億元，年增 3 成，每股純益 2.16 元，第 2 季、上半年 EPS 分別創單季、歷年同期新高。