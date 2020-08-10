〈愛普法說〉持續轉型佈局 長期毛利率可望向上

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (10) 日召開法說，總經理陳文良指出，離轉型目標還很遙遠，將持續降低標準品占比，積極發展 IoT RAM、智財授權等業務，看好毛利率長期趨勢將向上。

愛普近年積極降低標準型產品比重，切入利潤較佳的 IoT RAM 等客製化市場及智財授權，改善毛利率結構，營運回穩走揚。

總經理陳文良指出，目前財務數字離轉型目標還很遙遠，未來兩大重點產品是 IoT RAM 與 AI 記憶體，標準型 DRAM 佔比將持續下降，IoT RAM 可望成長，而 AI 記憶體 / 智財授權在達到經濟規模後，比重也將迅速提升，包括 IoT RAM、AI 記憶體，都是推動毛利率持續改善的動能，看好長期趨勢向上。

愛普智財授權範圍包括記憶體智財、記憶體和邏輯單元連結介面的智財等，其中可應用於 AI 運算的智權技術，正與主流邏輯晶圓代工廠及力積電進行合作中。

陳文良表示，目前也就 3D 堆疊技術，與多家客戶及晶圓廠進行開發合作，設計和製程技術都符合預期，但仍須進一步提升良率，驗證也持續進行，短期內，該產品線主要目標不是營收最大化，而是著眼技術驗證及產業佈局，預期在 AI 及 5G 網路通訊領域可廣泛應用。

客製化記憶體市場方面，愛普除之前已打入的意法半導體平台外，也正式在 7 月底納入恩智浦合作夥伴計劃，可望有效提升愛普記憶體應用市場，大啖物聯網、邊緣運算商機，預期營收貢獻及合作效益將逐季顯現，目前也有樣品在各國際大廠中進行認證。