益張Q2營收俏挑戰4億元 可望創6季以來新高

益張 (8342-TW) 今年第一季利基產品出貨比重增加帶動下，營收 3.76 億元，每股純益 0.95 元，第二季營收可望持續成長，向上挑戰 4 億元大關，依目前接單來看，第三季營收可能略低於第二季，但有業外處分資產利益入帳挹注，有助獲利。

商用、醫療置物設備廠益張今 (3) 日公布 5 月營收為 1.37 億元，月增 10.54%，年增 25.01%，前 5 月營收為 6.37 億元，年增 24.32%；第二季營收將上看 4 億元，季增 6.38%，年增率 34.72%，可望創 6 季以來新高。

益張今年第一季稅後純益達 3179 萬元，年增 55.25%，每股純益達 0.95 元，第一季照護領域高附加價值產品營收比重 11%，較 2019 年同期 5% 倍增。

益張第一季獲利成長，主要在在高毛利率醫療照護領域產品出貨增加、自動化製程及效能提升，及原物料採購整合降低成本等因素推升。益張因應目前營收增加需求，已擴展醫療照護領域使用產品的設備產能，並持續自動化設備建置，及擴充機械手臂焊接專線等產能，以儘快消化客戶的訂單。

益張指出，公司階段性營收成長穩健策略，歷經產品結構轉型、客戶結構調整、自動化製程建置及供應鏈整合等，已初步見到成效，邁入下一階段成長周期，今年有機會重回成長。

益張去年稅後純益 1.02 億元，年減 10%，每股純益 3.05 元。董事會決議，每股擬配 3.5 元現金股利，其中盈餘配發每股 2 元，另以資本公積配發 1.5 元。

益張子公司去年出售嘉義大埔美工業區土地、廠房資產，處分利益 2092 萬元，依持股比例可認列 1674 萬元獲利，這筆款項去年入帳。益張嘉義大埔美工業園區仍有土地 7319 坪及完工建物 1799 坪，將由同一廠商一併承接，預計今年完成移轉，最快第 3 三季入帳。