醫療產品出貨增 益張Q1純益年增55% EPS 0.95元

商用、醫療置物設備廠益張 (8342-TW) 第 1 季利基產品出貨比重增加，稅後純益 3179 萬元，年增 55.25%，每股純益 0.95 元，第 2 季營收可望持續成長。

益張今年第一季照護領域高附加價值產品營收比重 11%，較 2019 年同期 5% 倍增，估 2020 年第 2 季營收比重仍將持續超過 10%。

益張今年第一季營收 3.76 億元，年增率 23%，毛利率 20.15%，季增 0.36 個百分點，年增 1.65 個百分點，稅後純益達 3179 萬元，年增 55.25%，每股純益達 0.95 元。

其中，益張第一季獲利成長，主要在在高毛利率醫療照護領域產品出貨增加、自動化製程及效能提升，及原物料採購整合降低成本等因素推升。

益張因應目前營收增加需求，已擴展醫療照護領域使用產品的設備產能，並持續自動化設備建置，及擴充機械手臂焊接專線等產能，以儘快消化客戶的訂單，第二季營收可望較首季成長。

益張指出，公司階段性營收成長穩健策略，歷經產品結構轉型、客戶結構調整、自動化製程建置及供應鏈整合等，已初步收到成效，在邁入下一階段成長周期，今年將有機會重回成長的一年。

益張去年稅後純益 1.02 億元，年減 10%，每股純益 3.05 元。董事會決議，每股擬配 3.5 元現金股利，其中盈餘配發每股 2.0 元，另以資本公積配發 1.5 元。

益張子公司去年出售嘉義大埔美工業區土地、廠房資產，處分利益 2092 萬元，依持股比例可認列 1674 萬元獲利，該筆款項去年入帳。

益張嘉義大埔美工業園區仍有土地 7319 坪及完工建物 1799 坪，將由同一廠商一併承接，預計今年完成移轉，最快第 3 季入帳。