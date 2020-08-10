外資轉賣為買 加碼電子權值、反手賣面板股

台股今 (10) 日在台積電、鴻海電子雙強撐盤下，終場指數上漲 65.13 點或 0.51%，收在 12894 點，三大法人合買 27.05 億元，其中外資由賣轉買，並加碼台積電、鴻海、聯電等大型電子權值股，反手大賣面板族群。

期貨方面，外資減碼多單 2706 口，多單未平倉口數來到 29149 口，投信減碼 498 口空單，空單未平倉口數來到 34065 口，自營商則減碼 223 口多單，多單未平倉口數達 9552 口。

外資前十大買超標的鎖定電子權值股、金融股，買超新光金達 32003 張居冠，元太金、國泰金也分別有 10901、6580 張，晶圓雙雄聯電、台積電也分別有 15776、6043 張，其他則有京元電 17979 張、鴻海 10909 張、宏碁 8936 張，航空雙雄華航、長榮航也或外資青睞，分別買超 10235 張、6326 張。

賣超方面，外資則鎖定面板族群賣超，彩晶遭賣 16423 張居冠，群創、友達也分別有 10945、5713 張，而大同受近期爭議事件影響，外資也大賣 10898 張，其他依序為欣興、台泥、中信金、台新金、兆豐金、華通、凱勝 - KY。

投信則鎖定 PCB 族群買進，分別買超金像電、欣興 2483、2244 張，景碩也有 2055 張，其他依序為兆豐金、台泥、台新金、長榮、百和、雙鴻、元大台灣 50；前十大賣超，奇鋐遭賣 2125 張居冠，元太、世界也分別有 1871、1830 張，其他依序為技嘉、晶電、聯電、英業達、台表科、台光電、義隆。

法人指出，台股目前仍維持偏多格局，大盤短線震盪整理後，在類股健康輪動、量能未有失控、新台幣強勢走升等因素帶動下，多方仍有向上挑戰空間，但短線須留意創高獲利了結賣壓、國際政經局勢變化，仍將左右台股未來走勢。