台股關前躊佇12900點得而復失 三大法人買超27億元

台股今 (10) 日多頭奮起，由台積電、鴻海電子雙強撐盤，加上金控、塑化等族群扮演領頭羊，帶領指數一度漲逾百點，衝破 12900 點關卡，但終場漲幅略為收斂，12900 得而復失，成交值略縮至 2149 億元，三大法人合計買超 27.05 億元。

加權指數終場上漲 65.13 點或 0.51%，收在 12894 點，成交值 2149.3 億元。觀察籌碼面，外資繼上週五賣超 123 億元後，今日轉為買超 27.25 億元；投信持續賣超 13.15 億元；自營商則轉為買超 12.97 億元，三大法人合計買超 27.05 億元。

台積電股價開低走高，終場上漲 0.6%，收 435.5 元；鴻海表現最為強勢，大漲 2.8%，股價重回 80 元之上，並收復季線；大立光早盤翻黑，終場收在 4000 元整數關卡，下跌近 1%。其他權值股方面，金融股扮演撐盤要角，國泰金、富邦金、永豐金、元大金等皆漲逾 1%。

塑膠族群今日也躍居買盤焦點，類股指數勁揚 2.6%，台塑集團股全面走強，其中以南亞大漲近 4% 最為強勢；台達化漲逾半根停板；亞聚、國喬、聯成、大洋、炎洲等也都表現不俗。

再生能源也獲得買盤積極湧入，其中，太陽能股茂迪、碩禾、達能、聯合再生、海德威、太極等個股皆強勢攻上漲停，元晶、中美晶等也在盤上表現。和泰車今日漲逾 2%，帶動汽車族群表現，裕日車同步上漲，零組件廠永彰、健信、帝寶、正道、東陽也都走升。

今日盤面最弱勢族群就屬生技，康友 -KY 因被打入全額交割，持續鎖跌停，逾 2 萬張委賣單高掛；亞諾法、中化生、雃博、杏國、順藥、合世、台康生技等多檔跌勢也相當重。光學鏡頭廠同樣遭遇賣壓，大立光下跌近 1%，驚險守住 4000 元關卡，今國光、亞光皆跌逾 1%，玉晶光在多空拉鋸下小漲作收。

法人表示，目前台股各期均線維持偏多排列，大盤短線震盪整理後，在偏多格局不破下，多方仍有可為，由於各期均線持續走揚、類股健康輪動、量能未有失控、新台幣強勢走升，在不預設高點下，建議投資人逢回偏多操作。