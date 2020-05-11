桂盟首季稅後純益2.17億元 年減逾1成 EPS 1.72元

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (11) 日通過首季財報，在新冠肺炎導致中國大陸工廠延後開工、歐洲市場同受封城影響，桂盟稅後純益 2.17 億元，季減 13%、年減 12.74%，每股純益達 1.72 元。

桂盟第一季營收為 10.86 億元，毛利率 41.82%，季增 4.07 個百分點，年增 0.21 個百分點，稅後純益 2.17 億元，季減 13.08%，年減 12.74%，每股純益達 1.72 元。

桂盟主管指出，受新冠肺炎疫情影響，中國各廠陸續在 2 月底復工，至 3 月初產能利用率才回復至以往水準，但歐美疫情自 3 月中開始趨緊，消費市場緊縮，造成第一季營運變化大。

桂盟除做好各項防疫措施外，同時也就生產安排、庫存調整、費用控管等各項營運關鍵指標持續深化改善，第一季仍維持毛利率 42%、淨利率 20% 以上表現。

桂盟今日也公布 4 月營收，達 4.1 億元，月減 8.25%，年減 7.7%；累計前 4 月營收為 15.09 億元，年減 13.79%。在歐美疫情趨緩下，桂盟認為，自行車重新受到重視，歐洲許多國家開始增設專用道，讓民眾可以安心騎乘，疫情影響下，人們也開始增加戶外活動，減少室內群聚、活動，對自行車產業帶來正面效益。

桂盟 2019 年稅後純益 10 億元，年增 6%，為歷史次高，每股純益 8 元，擬發放每股 4.5 元現金股利，將提交 6 月 24 日股東會議決。