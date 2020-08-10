群光Q2 EPS 3.4元創新猷 Q3可望維持高檔

群光 (2385-TW) 今 (10) 日公告財報，受惠居家工作、教學，筆電出貨量大增，第 2 季稅後純益 23.89 億元，季增 59 倍，年增 86%，創下歷史新高，每股純益 3.4 元，法人看好，筆電相關產品出貨動能可望延續至本季，估本季營運可望維持高檔。

群光第 2 季營收 250.96 億元，季增 39%、年增 11%；毛利率 20.06%，季增 4.6 個百分點、年增 3.14 個百分點；營利率 9.18%，季增 2.1 個百分點、年增 1.68 個百分點。

群光上半年營收 432.06 億元，年增 3.54%；毛利率 18.16%，年增 2.08 個百分點；營利率 8.31%，年增 3.25 個百分點；稅後純益 24.29 億元，年減 17.18%，每股純益 3.47 元。

群光表示，受惠居家辦公、遠距教學趨勢，鍵盤、影像模組及電源供應器等筆電產品第 2 季業績年增近 6 成；電競相關產品業績，季增近 5 成、年增超過 2 成。

展望後市，法人認為，新冠肺炎疫情持續延燒下，Chromebook、電競遊戲及智慧家庭相關產品需求可望延續，其中日本 GIGA School 標案下半年出貨量將超過 500 萬台，約 7 成以上以 Chromebook 為主，群光有望同步受惠，預期群光第 3 季營運將維持高檔。

群光 7 月營收 81.95 億元，月增 2.3%、年增 2.3%，已連續 5 個月創同期新高；累計前 7 月營收 514.01 億元，年增 3.3%，同樣創同期新猷。