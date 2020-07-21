國泰永續高股息ETF爆量續破紀錄 小心溢價過高勿過度追價

台灣首檔結合 ESG 概念及高股息的國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，昨 (20) 日掛牌上市即衝出高人氣，成交量能衝破 8.5 萬張，創台股 ETF 掛牌首日成交最大量；今日開盤後伴隨台股大漲，00878 表現再度價量齊揚，開盤僅 2 小時量能衝破 7 萬張，續破紀錄，盤中漲幅最高達 4.4%，國泰投信提醒，要留意折溢價幅度，勿過度追價。

00878 自 7 月開募以來屢屢刷新台股 ETF 歷史紀錄，根據 CMoney 統計，該檔 ETF 開募一周內即募得新台幣近 68 億元，成台灣基金史上 IPO 規模最大的台股 ETF；第二，就受益人數來看，其當前總受益人數逾 2.1 萬人，是歷來 ETF 掛牌當月底總受益人數最多的台股 ETF；第三，00878 昨日開盤僅 5 分鐘，成交量衝破 2 萬張，開盤 1 小時爆量近 5 萬張，成交量能不斷放大，終場交易量能達 84938 張，一舉衝破國內台股 ETF 歷史紀錄 14039 張的 6 倍以上。

00878 開盤僅 2 小時量能衝破 7 萬張，連續兩天破紀錄的申購，吸引造市商丶大戶也踴躍申購，盤中漲幅最高達 4.4%，溢價更衝上 5-6%，比投資人賺價差更多。

國泰投信表示，ESG 責任投資為大勢所趨，這次特別攜手國際權威指數編纂公司 MSCI，兩強聯手打造「台版永續指數」，採同步全球的 ESG 評鑑方式，對全球 7500 多家公司層層篩選，評量近 40 項 ESG 關鍵議題，設計出一套「類債券信評」的 ESG 評鑑模型，從中挑選出 ESG 評級高，同時近四季 EPS 大於零及股息穩健的台股公司，最後再依殖利率加權選出前 30 高的 ESG + 高股息績優股，做為指數成分。

法人認為，ESG 接軌國際潮流，昨日 00878 第一天掛牌，引起市場轟動量能爆衝，主因其掛牌價 15 元非常親民，同時其經理費也是目前市場上高息 ETF 中最低的，加上採取每季配息的設計，在補充保費門檻明年可能調降的背景下，季配息可能更有優勢，適合小資族、退休族長線佈局。但同時國泰投信也提醒，投資人買進時，宜留意官網所提供的即時折溢價幅度，勿過度追價。