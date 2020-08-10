全台無薪假1.9萬人 單周銳減近8000人 為疫情以來最大減幅

勞動部今 (10) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 9 日止，共計 734 家、19458 人實施，較上周一口氣減少近 8000 人，創疫情以來最大降幅，除了重災區製造業的狀況明顯改善，服務業等各產業無薪假也全面下滑。

根據勞動部統計，最新一期實施無薪假事業單位共計 734 家、19458 人，單周劇減 388 家、7627 人。其中，製造業從上周的高峰 17508 人大幅縮減至 13577 人。

觀察四大工業的狀況，營運受疫情干擾的金屬機電工業，無薪假已從上周的 6629 人降至 4699 人，單周減 1930 人；民生工業降至 3476 人，單周減 1244 人；資訊電子及化學工業均同步下滑。

儘管國外疫情尚未完全趨緩，但經濟已出現觸底反彈訊號，批發及零售業無薪假人數單周銳減 1303 人，降至 3588 人；運輸及倉儲業營運也逐漸升溫，單周減 1004 人，降至 591 人。

國內正值暑假旺季，加上政府多管齊下刺激經濟，帶動內需買氣熱絡，住宿及餐飲業、包括旅遊社在內的支援服務業，本期無薪假人數皆呈現下滑。

行政院提出紓困 3.0 計畫送立法院審議，主要鎖定在製造業紓困，尤其是訂單大減的傳統產業，提供員工薪資及營運資金補貼，以「保就業」為優先，隨著出口旺季來臨，7 月我國年增 0.4% 中止連四黑，政府預期，接下來出口水準值可望逐季增加。