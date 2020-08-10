〈安特羅展望〉技轉國衛院快篩試劑 最快Q4送認證並啟動量產

國衛院與國防醫學院預醫所共同合作的新型冠狀病毒快篩試劑，其中，國光生 (4142-TW) 子公司安特羅生技 (6564-TE) 為技轉廠商之一，安特羅總經理張哲瑋預估，快篩試劑最快本季有初步臨床結果出爐，第 4 季可送認證並量產。

國衛院與國防醫學院預醫所開發的新冠病毒快篩試劑，已有 5 家公司完成技轉授權合約，包括國光生子公司安特羅生技、尖端醫 (4186-TE)、台灣奈米碳素、鼎群科技及冷泉港生技。

張哲瑋指出，該產品目前已在進入臨床試驗等相關驗證，預計最快 8 月底前能有初步結果出爐，若數據結果正向，估 10 月能送件申請專案製造許可及相關認證，審查期約 1 個月後，即可開始啟動量產。

安特羅也與其他台廠合作，進行產品量產規劃，初估月產能可達 50 萬片，著眼龐大美國及歐洲市場。

安特羅表示，與國衛院合作的快篩試劑，透過特異性抗體檢測是否有新型冠狀病毒抗原，產品特性包括成本低、檢測時間僅需 10-15 分鐘、無需搭配儀器操作、靈敏度與專一性高。

安特羅除新冠快篩試劑有進展外，與國衛院共同開發的新冠病毒 DNA 疫苗，此 DNA 疫苗在動物試驗結果中，發現具有專一性抗體與中和病毒抗體，可望減少有害反應風險，預計最快年底前有機會進入人體一期臨床試驗。