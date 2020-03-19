基士德-KY每股擬配發現金股利4.5元 殖利率9.57%

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 去年第 4 季營收及全年營收同創新高，稅後純益為 2.27 億元，同步創高，年增 6.31%，每股純益 6.79 元，今 (19) 日董事會決議，每股擬配發 4.5 元現金股利，以今天收盤價計算，現金殖利率為 9.57%。。

基士德 KY 去年合併營收為 19.93 億元，年增 6.66%，毛利率 38.71%，年減 0.87 個百分點，稅後純益為 2.27 億元，年增 6.31%，每股純益 6.79 元

基士德主管表示，去年中國市場受貿易戰影響，但公司營收及獲利仍持續成長，環保市場在中國發展趨勢並未改變。

今年開春以來新冠病毒蔓延全球，基士德在中國的工廠已於今年 2 月 10 日開工，惟因供應商、客戶及物流廠商復工程度不一，致 2 月業績受到影響。

基士德表示，目前中國疫情已明顯緩和，估 3 月起業績將逐步恢復正常；基士德產品在中國市場的需求將仍保有成長空間，將力拚全年業績不致受到影響。

基士德 2 月營收 1977 萬元，月減 79.31%，年減 75.18%；累計前 2 月營收 1.15 億元，年減 50.47%，基士德主管指出，2 月營收同樣受到疫情影響，公司客戶及供應商復工展延，工作天數大幅減少，同時物流系統也受衝擊。

基士德於去年成立台灣分公司，並與成功大學合作設立研發中心，積極整合台灣資源，發展智慧水務及水資源回收等業務，並為前進東南亞做準備。此波疫情結束後，預估智慧水務市場將加速發展，基士德在此領域已有完善布局，未來智慧水務相關業務有機會獲得具體進展

目前基士德在中國境外的業績約占 8%，其中台灣業績占比為 1%、東南亞業績占比約 5%，除持續拓展台灣業務外，在東南亞部分公司將加強與現有經銷商合作，並積極布局營業據點，以提升此一地區業務。