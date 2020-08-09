Mini LED商機下半年引爆 晶片廠搶進

隨著蘋果 (AAPL-US) 將在今年下半年推出首款搭載 Mini LED 背光技術的平板、筆電，Mini LED 顯示器正式進入主流市場，驅動晶片業者譜瑞 - KY(4966-TW)、聯詠 (3034-TW) 與聚積 (3527-TW) 都看好新技術發展，全面搶先布局。

由於 Mini LED 背光技術可透過局部調光，讓 LCD 面板畫質接近 OLED 水準，成本僅需 OLED 的 6-7 成，且耗電少，因此成為各大品牌廠積極投入的目標，率先應用導入在筆電與電視市場。

由於局部調光特性，Mini LED 對驅動晶片的需求增加，依 17 吋以下的平板及筆電來看，最多會用到 5 顆，27 至 43 吋的電競螢幕也需要 6 顆，至於大尺寸電視，最多達 16 顆，用量較現今用在 LCD 上的 12-14 顆，成長 1-3 成。

台廠布局來看，譜瑞 - KY、聯詠腳步最快，其中，譜瑞 - KY 原先即為蘋果 iPad、Macbook 的 eDP T-CON(時序控制器) 供應商，隨著蘋果推出 Mini LED 裝置，譜瑞也將受惠切入，外資估，譜瑞第四季 Mini LED 驅動晶片將放量出貨。

聯詠第三季 Mini LED 驅動晶片已配合客戶進行量產，第四季將有顯著的營收貢獻，後續隨著越多新裝置問世，看好發展空間，將成新營運成長動能。

聚積則聚焦在 75 吋以上的大尺寸電視，並透過封裝技術，跨入 Mini LED 驅動晶片模組，看好 LED 驅動晶片模組從占面板成本的 1 成，提升至 5-6 成，有助營收跟著放大，且結盟義隆 (2458-TW) 的新品，也將在明年問世、挹注營運。