〈義隆結盟聚積〉雙方結盟劍指三星訂單 將擴非筆電產品線布局

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (5) 日宣布入股 LED 驅動晶片聚積 (3527-TW) ，雙方將攜手開發 Mini/Micro LED 相關產品，新品最快明年問世，市場解讀，義隆入股聚積，目的是劍指三星訂單，利用 Mini/Micro LED 技術打進三星供應鏈，減少對筆電產品的依賴度。

義隆營收以筆電為主，比重高達 9 成，客戶涵蓋各大筆電品牌廠，其中也包含三星，今年受惠在家工作、遠距教學商機推升，前 7 月營收表現亮眼。

義隆近年積極拓展手機、平板與穿戴裝置市場商機，產品涵蓋電容式 / 光學式觸控、面板時序控制器及驅動暨觸控整合晶片，不過由於市場競爭激烈，儘管義隆雖在筆電市場中享有高市占，但在非筆電市場的布局仍面臨許多挑戰。

隨著義隆入股聚積，更將在未來取得一席董事，據悉義隆未來將可透過面板時序控制器與聚積 LED 驅動晶片搭配銷售，切入聚積前五大客戶中的三星，打入過去較難打進的非筆電市場，供貨穿戴裝置與平板等相關產品，豐富產品線。

此外，蘋果也將在今年推出 Mini LED 筆電，義隆看好未來 Mini LED 將成筆電重要顯示技術，攜手聚積搶先推出 LTDI(Large Touch Display Intergrated) 產品，提高 Mini LED 的顯示品質與量產良率，推出終端產品。

義隆此次與聚積結盟，可望鞏固既有筆電市占，並進一步拓展非筆電產品線，而聚積也能藉著 Mini LED 打進筆電市場，雙邊合作未來營運充滿想像空間。