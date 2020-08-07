〈晶電股臨會〉李秉傑：Mini LED應用明年放量 Micro LED電視3年後問世

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (7) 日召開股東臨時會，董事長李秉傑表示，Mini LED 預計今年底、明年首季，會有終端應用大量出現；而 Micro LED 近期在技術上已取得突破，預期電視這類大尺寸終端產品，最快 3 年後問世，並可望於 4、5 年後放量。

晶電、隆達 (3698-TW) 今日分別召開臨時股東會，通過股份轉換議案，並選任新控股公司富采投控第一屆董監事，共 5 席董事、2 席監察人，董事當選人包括晶電董事長李秉傑、總經理范進雍、明涵投資代表人張世賢、隆達董事長蘇峯正、友達 (2409-TW) 代表人彭双浪，隨後並召開董事會，通過由李秉傑擔任董事長。

晶電與隆達換股成立控股公司後，隆達原大股東友達也加入董事會，成最大單一股東。對於未來與友達在面板上的整合效益，李秉傑表示，Mini LED 與 Micro LED 較偏向客製化產品，系統廠對於推動產業發展是很關鍵的角色，若系統廠能將規格開出來，提供整體解決方案，將會加速產業發展速度。

此外，韓系大廠近來相繼宣布退出 LCD 面板市場，將佈局 Mini LED 背光領域，並希望供應鏈提交如背光模組這類整體解決方案，在晶電與隆達結盟後，整合上下游供應鏈優勢，將可組隊搶韓廠 Mini LED 背光大餅。

針對 Mini LED 與 Micro LED 進度，李秉傑指出，Mini LED 今年還在測試量率及可靠度階段，但過去 2、3 年碰到的問題已陸續解決，測試狀況還算順利，預計今年底、明年第 1 季，將有終端應用大量出現。

晶電目前藍光產能約 50-60%，預計今年第 4 季將台灣 95% 藍光產能，轉為 Mini LED 產能，在客戶專案開始放量後，目標為 Mini LED 占整體藍光產能的一半。

Micro LED 方面，李秉傑表示，近期已突破晶片分選的技術瓶頸，預期未來 2、3 年陸續進展性完成及測試後，電視大尺寸等終端產品，預計 3、4 年後可問世，最快 4、5 年後放量。