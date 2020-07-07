亞太電5G加速器應用 目標Q3開台搶攻市場

亞太電 (3682-TW) 今 (7) 日舉行 5G 加速器 Demo Day，從百名參賽隊伍中，選出 13 組 AR/VR、智慧醫療、區塊鏈等潛力新創團隊，資深協理楊騰達表示，由於目前尚未出現 5G 創新應用，透過與新創團隊合作，打造 5G 生態圈，目標本季開台時，入選的創新應用可同步亮相，同時搶攻 B2B、B2C 市場。

亞太電信 5G 創育加速器計畫邁入第二期，目的在挹注新創資源、國際投資與商務媒合，除將應用商用化，更要找出商業模式，因此亞太電從近百名參加隊伍中，經歷海選、4 個月培訓，最終挑選出 13 組團隊，領域涵蓋醫療物聯網、零售、教育、企業安全傳輸模式等。

楊騰達指出，雖然目前市場對 5G 發展期待度高，但真正的應用服務尚未顯現，因此尋找潛在的創新應用，並由亞太電提供場域、資金協助、創投媒合等，讓新創團隊提早展開 5G 網路發展，藉此與團隊串聯成 5G 生態圈。

楊騰達表示，站在電信商角度來看，期望推出的 5G 應用穩定度高，但創新應用真正能夠商業化，還需要時間調整，但目標在開台時，能將旗下幾項創新應用推廣到市場上。

據愛立信 5G 市場研究預測，2020-2030 年電信業者服務營收年複合成長率僅 0.75%，不過，ICT 數位化服務營收年複合成長率高達 12%，顯見未來 5G 應用具有舉足輕重的角色。