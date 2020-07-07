亞太電搶攻企業專網 已與三大企業合作

電信商陸續啟動 5G 網路服務，除初期搶攻 B2C 消費者市場外，更著眼商機更大的企業專網，亞太電 (3682-TW) 資深協理楊騰達透露，已與非集團 3 家大型企業共同運行企業專網，可望挹注產業發展。

亞太電預計本季開台，5G 布局策略以 B2C+B2B 雙軌並進、側重垂直領域整合，其中 B2B 市場鎖定 6 大垂直領域，包括智慧製造、智慧零售、智慧醫療、智慧能源、智慧交通、智慧娛樂，且已打造完整企業解決方案、企業專網，目前已有製造業、石化業、半導體業、醫療院所等進行接洽。

楊騰達表示，企業專網具一定需求，不過需要政府扶持，尤其經歷新冠肺炎疫情後，企業營運多少都受到影響，因此，企業在無任何支援下，儘管有專網需求但卻難以實現。

楊騰達說，企業專網的好處是資料可完全被保護、不會外流，加上基地台可指定傳送所需的設備，讓場域達到封閉性，包括日本、德國、英國、美國等國家都在鼓勵進行專網，而亞太電則已在北、中、南地區，與非集團的三大企業合作，進行企業專網的營運。

楊騰達認為，企業專網是未來趨勢，但電信商能提供哪些應用服務，能提升產線效率、自動化更精密，是電信商面臨的問題與挑戰。

行政院去年底拍板 4.8-4.9GHz 作為 5G 專網頻譜，預計 2021-2022 年開放企業申請執照，董事長呂芳銘日前提到，不少業者上前詢問 4.8-4.9GHz 專網頻譜，其中具關鍵技術的企業更傾向申請，因核心網能建置在工廠內部，不會外流，但受限政策，還是希望企業去申請頻段，電信業者維護網路。

楊騰達表示，5G 專網頻譜是政府將專門的頻率釋出給企業使用，也就是待法規通過後，企業就會如同一家小型電信營運商，網路服務對象就是廠內各項機器設備。