〈5G開放平台〉經部結盟思科、台廠組國際隊 搶兆元5G白牌設備商機

經濟部工業局今 (7) 日宣布與思科 (CSCO-US) 合作，並攜手台灣網通設備廠，打造全台首座 5G 開放網路檢測平台，共組國際隊，未來也將在桃園青埔特區進行應用檢測，瞄準全球 5G 電信白牌設備的兆元商機。

經濟部長王美花表示，過去 3G、4G 時代，電信商建置基站須向傳統電信設備商像是諾基亞 (NOK-US)、愛立信 (ERIC-US) 等，採購專屬規格設備，但 5G 開放網路架構出現後，電信商可望藉由雲端化、虛擬化技術，採購標準化設備，降低成本、對傳統電信設備廠依賴，是台廠搶進 5G 設備市場契機。

以日本樂天為例，2018 年取得日本第四張電信執照後，便引進開放架構系統實現 5G 電信服務，包括應用思科核心網路、採用廣達 (2382-TW) 旗下雲達伺服器、中磊 (5388-TW)5G 小基站，顯示台廠在開放架構中扮演關鍵角色，可望突破傳統由國際電信設備商主導市場的限制。

根據市場機構 Gartner 預測，2021 年全球無線通訊基礎建設產值，將突破 360 億美元 (約新台幣 1.06 兆元)，市場商機龐大。

思科台灣總經理陳志惟指出，台灣網通設備產業在全球中游網路通訊市場，包含交換器、小型基地台、路由器、閘道口等，已具備高度適用性、多元市場經驗，透過 5G 開放式網路架構，將成為台廠 5G 新藍海市場，思科也在過去五年，在全球研發領域投資 300 億美元 (約新台幣 8817 億元)，開發未來網路。

據了解，5G 開放網路檢測平台將落地於桃園青埔，今正式成立啟用後，預計 9 月將邀集各廠商在檢測平台中，檢測各設備開放性、相容性，完成認證後可望優先在桃園青埔特區進行實際驗證。